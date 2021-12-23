الإغتصاب - المنصور جعفر

2021/12/23 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يسهم هذا النص في التنبيه إلى موضوع "الاغتصاب الجنسي" وممارسته في صراعات السودان السياسية وخاصة ممارسته في أكثرها مأساوية هو الصراع في دارفور، حيث يؤشر هذا النص إلى بعض الظروف التي تلد ممارسات الإغتصاب وبعض الظروف التي قد تخفض ممارسته.



دفع إلى تشكيل هذا النص أمران: الأمر الأول هو تكرر البيانات المجتمعية والسياسية عن حوادث الإغتصاب في دارفور، وهو ما يوجب إوضاح بعض صراعات ذلك الإقليم الذي ت ......





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