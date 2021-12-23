2021/12/23 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b7QZlXnuJlY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبنى البرلمانِ يستعد لفعاليات الجلسة النيابية الأولى من الدورة الخامسة في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبنى البرلمانِ يستعد لفعاليات الجلسة النيابية الأولى من الدورة الخامسة في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).