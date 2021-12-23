2021/12/23 | 08:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تواصل أسعار النفط الارتفاع لليوم الثالث على التوالي يدعمها تراجع الدولار جراء تفاؤل حيال النمو العالمي.وبحلول الساعة 4:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، بما يعادل 0.22 %، إلى 72.98 دولار للبرميل بعدما قفزت 2.3 %، في الجلسة السابقة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت …

ظهرت المقالة إرتفاع لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 75.5 دولار للبرميل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 75.5 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 75.5 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).