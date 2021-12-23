برشلونة يتوصل لاتفاق لضم مهاجم مانشستر سيتي

2021/12/23 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توصل نادي برشلونة، إلى اتفاق لضم مهاجم مانشستر سيتي، الدولي الإسباني فيران توريس، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها الشهر المقبل.وقال الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات […]

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