في اليوم العالمي للغة العربية - ماهر الشريف

2021/12/23 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف برزت إشكالية تحديث اللغة العربية منذ عصر الازدهار العلمي العربي الإسلامي بالارتباط مع ظهور الترجمة وتطورها، وذلك في مناخ شاعت فيه الحرية الفكرية وشهد انتصار أنصار المعارف الحديثة، الذين شرعنوا الاقتباس عن الأمم الأخرى، على أنصار المعارف التقليدية، الذين وقفوا في وجه العلوم "الدخيلة".



وفي ذلك العصر، انفتح العرب على "الآخر" من دون أي تردد، وهو أمر ساعدهم عليه واقع أن زمام المبادرة التاريخية على الصع ......





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