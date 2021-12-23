موجة باردة “صفرية” تنتظر العراق الاسبوع القادم

2021/12/23 | 09:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي نائل العلي عن انخفاض كبير سيطرأ على درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم، لتسجل درات صفرية ببعض المناطق.

وقال العلي في ايضاح تابعته “يس عراق” إن “امطارًا ديمية متوسطة إلى غزيرة احيانا على مناطق صلاح الدين وشمال الانبار (هيت..



حديثة)، ومناطق شمال ديالى، الموصل، أربيل، كركوك، السليمانية، وبشكل اقل على دهوك، وتكون ذروتها مابعد منتصف الليل وبالاخص فجرا في المناطق أعلاه”.

وأكد وجود “فرص لزخات مطر في بعقوبة وبعض المناطق في ديالى، وتنتهي فرص الأمطار في المناطق الشمالية وبالاخص الشرقية منها بشكل نهائي صباح الجمعة، وأجواء مستقرة في باقي مدن البلاد”.

واوضح أن “اجواء اكثر برودة خلال الأيام القادمة لتكون الأجواء باردة خلال الأيام القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال النهار كما يلي، المنطقة الشمالية 4 إلى 11، المنطقة الوسطى 11 إلى 17، الفرات الأوسط 18 إلى 19، المنطقة الجنوبية 18 إلى 19، المنطقة الغربية 12 إلى 13”.

وبين ان “موجة باردة خلال بداية الاسبوع القادم ودرجات الحرارة فجرا تنخفض تحت الصفر في المناطق الغربية والشمالية وتلامس الصفر في باقي المناطق، وتستمر الأجواء الباردة إلى نهاية الشهر مع استقرار الأجواء خلال الأسبوع القادم”.

واشار الى “وجود توقعات بتاثر البلاد بمنخفض جوي ماطر مطلع السنة المقبلة”.

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