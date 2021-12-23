اللجنة العليا تؤكد تسخير الجهد الحكومي لاعتماد أساليب حديثة لتقليل الضائعات المائية

2021/12/23 | 09:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت اللجنة الوطنية العليا للمياه، تسخير الجهد الحكومي نحو قيام وزارة الموارد المائية، باعتماد أساليب وطرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية وضمان وصول المياه لذنائب الأنهر والجداول.وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة العليا أوعزت بإرسال وفد فني معزز بالآليات والمعدات، لمتابعة الموقف في …

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