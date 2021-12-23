محافظ ديالى يعلن تخصيص مبالغ تحويل عقود دائرتين حسب قرار 315

2021/12/23 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، تخصيص المبالغ المالية المخصصة لموظفي (عقد) بلدية ديالى وماء ديالى بعد تحويلهم الى عقود حسب قرار 315 بعد مخاطبة محافظ ديالى لوزارة المالية.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) أنه "تم اكمال الاجراءات واحتساب الكلف المالية من قبل قسم الحسابات في ديوان المحافظة و دائرة الموازنة في وزارة المالية".

وقال التميمي بانه "بعد مخاطبة محافظة ديالى لوزارة المالية، استلمنا اليوم الكتاب الخاص باحتساب الكلف المالية والخاصة بعقود بلدية ديالى وماء ديالى".

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