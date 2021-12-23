صحف الخميس تولي اهتماما لزيارتي الصدر إلى دائرة بلدية محافظة النجف..ووفد الاطار التنسيقي برئاسة المالكي الى كردستان

2021/12/23 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لزيارتي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى دائرة بلدية محافظة النجف..ووفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي الى اقليم كردستان.فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اكد أمس الأربعاء، عزمه إقالة محافظ النجف لؤي الياسري، من منصبه بالطرق القانونية.واضافت الصحيفة جاء ذلك خلال زيارة للصدر أجراها، إلى دائرة بلدية محافظة النجف وابدى الصدر، خلال كلمة القاها أمام عدد من مواطني النجف، "استعداده لتلقي جميع شكاوى الفساد في المؤسسة (البلدية) لتطوير عملها ووضع حل سريع وناجح"، مشيراً الى "ضرورة محاسبة المقصرين بوقفة جادة وسريعة ومشددا على أن "من يسكت عن الفساد هو شيطان أخرس"، داعياً من "يمتلك أدلة على وجود ملفات فساد تسليمها اياه ليقوم بدوره بايصاله الى الجهات العليا في الدولة"مشيرا، الى أن "هذه هي النجف الأشرف ومن (الفشل والعيب) أن تكون فيها ملفات فساد.وشدت الصحيفة على تاكيده أن "اقالة محافظ النجف سنعمل عليها، ولا داعي لحرق اطارات وأعمال شغب وضوضاء"، مؤكداً أن "اقالته ستكون بطرق دبلوماسية وقانونية.وفي موضوع قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، التقى وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي ، واكد على مراعاة مبدأ الشراكة والتوازن بالعملية السياسية ، واعادة النظر في نظام الحكم بالعراق.ونقلت الصحيفة عن بيان قوله إن (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين ، المالكي والوفد المرافق له، وجرى بحث نتائج انتخابات تشرين ، وتطورات العملية السياسية في العراق)، مبينا ان (الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب الماضية، والاخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم)،مشيرا الى ان (الطرفين تبادلا الاراء بشأن التحديات امام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين،وتابعت الصحيفة ان الجانبين اكدا على استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الاطراف واستحقاق المكونات من اجل ايحاد حلول مناسبة للمرحلة المقبلة وتجاوز التحديات امام تشكيل الحكومة الجديدة).ووصل وفد التنسيقي الى أربيل امس ، وكان في استقبالهم بالمطار ،عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري الى جانب عدد من الشخصيات السياسية الكردية.الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الإطار التنسيقي والقادة الكرد،اكدوا امس الأربعاء، ضرورة اعتماد مبدأ التوافق والتوازن في عملية الحكم.ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بيان قوله إن «بارزاني استقبل، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له»، مبيناً أن «الجانبين بحثا بعض نتائج انتخابات تشرين الاول الماضي وتطورات العملية السياسية في العراق».وأضاف، أن «الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة»، مشدداً على «الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم».واوضحت الصحيفة أن «الطرفين تبادلا الاراء حول التحديات امام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين»، موضحا أنه «تم التاكيد على استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الاطراف واستحقاق المكونات من اجل ايحاد حلول مناسبة للمرحلة القادمة وتجاوز التحديات امام تشكيل الحكومة العراقية».وتابعت الصحيفة ان إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، اكد في بيان: أن «عضوي المكتب السياسي للاتحاد قوباد طالباني وعماد احمد برفقة وفد رفيع المستوى من الاتحاد استقبلا، امس، في اربيل ، وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي»، مبينا أنه «جرى خلال الاجتماع، بحث اخر المستجدات السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة».وركزت الصحيفة على تاكيده أن «وفد الاطار التنسيقي أوضح رؤية الاطار التنسيقي في سبيل تحقيق توازن سياسي ضروري من اجل ضمان ارجاع استقرار النظام السياسي»، لافتا الى أن «الجانبين جددا التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لتقريب وجهات نظر الاطراف السياسية، لتحقيق المصالح العامة والذي يتحقق بحكومة خدماتية تحقق مطالب الشعب، كما وجرى التأكيد على الشراكة والتوازن في ادارة الدولة./انتهى

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