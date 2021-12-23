2021/12/23 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، تخصيص المبالغ المالية المخصصة لموظفي (عقد) بلدية ديالى وماء ديالى بعد تحويلهم الى عقود حسب قرار 315 بعد مخاطبة محافظ ديالى لوزارة المالية.وقال التميمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى تعلن تخصيص مبالغ تحويل عقود دائرتين حسب قرار 315 المركز الخبري الوطني.

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