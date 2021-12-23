2021/12/23 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل العراقية ، الخميس، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية، هذا اليوم ، شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.وبحسب تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



تسجيل هزة أرضية شمال شرق قضاء كلار المركز الخبري الوطني.

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