أجواء ملبدة.. موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والثلوج في العراق

2021/12/23 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس إلى أجواء باردة جدا خلال الأسبوع القادم وموجة جديدة من الأمطار الغزيرة والثلوج في العراق، فيما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر.وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، إن “اليوم الخميس سيشهد أمطاراً ديمية متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق صلاح الدين وشمال الانبار […]

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موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والثلوج في العراق أولاً على الايام نيوز.

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