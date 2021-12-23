الكويت: العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات قبل استحقاقها

2021/12/23 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الكويت ان العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات البالغة 44 مليون دولار قبل استحقاقها.وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مسؤولين ان “العراق سدّد الدفعة الأخيرة البالغة 44 مليون دولار لإكمال […]

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