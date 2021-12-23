2021/12/23 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب والقتل وضبط عجلة مسروقة.وجاء في بيان للقيادة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز سيطرة الشعب التابعة إلى مديرية شؤون السيطرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل وضبط عجلة مسروقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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