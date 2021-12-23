2021/12/23 | 09:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر لبنانية: ميقاتي سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة خلال ايام او ساعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لبنانية: ميقاتي سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة خلال ايام او ساعات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لبنانية: ميقاتي سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة خلال ايام او ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).