بعد تضارب أنباء ونفي.. محافظ ذي قار يقدم استقالته رسميا إلى الكاظمي

2021/12/23 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار الليلة الماضية، (23 كانون الأول 2021)، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وأضاف "وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لأبناء ذي قار كافة عن أي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وتابع "سيعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً الخميس لبيان أسباب وتفاصيل الاستقالة".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، انباء تحدثت عن استقالة محافظ ذي قار احمد الخفاجي، فيما نفى الاخير عبر حوار متفلز اول أمس، انباء استقالته، قائلا: "لم اقدم استقالتي، وهناك من يحاولون زعزعة الاوضاع طمعا بمنصب المحافظ".

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