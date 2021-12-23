الصين تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/23 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 100 ‬إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا من 77 في اليوم السابق.وذكر بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل 57 في اليوم السابق.وسُجل معظم حالات العدوى المحلية الجديدة في إقليم شنشي […]

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