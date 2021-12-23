2021/12/23 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديم الحكومة الفنلندية دعماً مالياً أكثر من مليون يورو لأبناء نينوى.وقال الصندوق في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نرحب بمساهمة الحكومة الفنلندية بمبلغ 1،475،000 يورو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلندا تخصص دعما ماليا بقيمة مليون يورولأبناء نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلندا تخصص دعما ماليا بقيمة مليون يورولأبناء نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلندا تخصص دعما ماليا بقيمة مليون يورولأبناء نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).