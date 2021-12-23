2021/12/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير التنبؤات الجوية، الخميس إلى أجواء باردة جدا خلال الأسبوع القادم وموجة جديدة من الأمطار الغزيرة والثلوج في العراق، فيما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر.وقال الراصد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والثلوج المركز الخبري الوطني.

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