2021/12/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر مطلع اليوم الخميس، بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي.وقال المصدر في تصريح صحافي؛ أن “الكاظمي يبحث مع فريقه الحكومي ترشيح محافظ جديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).