السعودية.. إصابة المعلمة نسرين النوفل ووفاة ابنتيها بحادث

2021/12/23 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة مع حادث تعرضت له المعلمة نسرين النوفل أدى إلى وفاة ابنتيها بسبب حادث "تفحيط"، الأسبوع الماضي.

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