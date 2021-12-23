طارق حرب: المحكمة الاتحادية تحسم دعوى باسم خشان.. ’البرلمان القديم لن يعود’!

2021/12/23 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الخميس، حسم الدعوى بشأن قرار حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

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وقال حرب في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، "لا عودة إلى مجلس النواب السابق، وخسر المدعون باسم خشان ونقابة المحامين وبعض النواب السابقين الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا التي طالبوا فيها بإلغاء قرار حل مجلس النواب".

وأضاف حرب، أنّ "المحكمة العليا ردت ورفضت دعواهم وقررت المحكمة يوم أمس 22 كانون الأول 2021 بأنه لا عوده للبرلمان السابق، وأنّ قرار حله الذي اعترض عليه باسم خشان ونقابة المحامين وبعض النواب، حلّ دستوري صحيح".

وختم بالقول، "هكذا انتهى الجدل الذي كان يثيره باسم خشان وبعض النواب، حيث كانوا يأملون عودتهم للسلطة والحكم مرة ثانية بادعائهم بطلان قرار حلّ مجلس النواب السابق، وهكذا قررت المحكمة العليا أنّ لا عودة لمجلس النواب والحلّ يوم 7 تشرين الأول 2021 كان صحيحاً".

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