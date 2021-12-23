أسعار النفط تنتعش مدعومة بتراجع الدولار

2021/12/23 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي يدعمها بذلك تراجع الدولار جراء تفاؤل حيال النمو العالمي، حتى مع تكثيف حكومات من أستراليا إلى أوروبا القيود الرامية لإبطاء انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 4:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، بما يعادل 0.22 %، إلى 72.98 دولار للبرميل بعدما قفزت 2.3 %، في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24سنتا، بما يعادل أيضا 0.24 %، إلى 75.53 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 1.8%، في الجلسة السابقة.

وكانت المكاسب الكبيرة أمس الأربعاء مدفوعة جزئيا بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الاسبوع الماضي.

ويدعم تراجع الدولار أسواق النفط، إذ إنه يجعل السلع الأولية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهبط الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع بعد بيانات أظهرت أمس الأربعاء تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في كانون الأول.

وجاء ارتفاع النفط على الرغم من إعادة الحكومات فرض قيود لإبطاء انشار أوميكرون، وأمرت مدينة شيآن الصينية سكانها البالغ عددهم 13 مليونا أمس الأربعاء بالتزام منازلهم، وفرضت اسكتلندا قيودا على عدد المشاركين في التجمعات اعتبارا من 26 كانون الأول ولثلاثة أسابيع، وأعادت ولايتان أستراليتان إلزام سكانها بوضع الكمامات مع زيادة الحالات.

ولم تكترث السوق بالتأثير المحتمل لقيود الحركة على طلب الوقود لأن مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، تركت الباب مفتوحا أمام إعادة النظر في خطتها التي تقضي بإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى الإمدادات في كانون الثاني.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة "لا يزال محتملا أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى مزيد من الإجراءات التقييدية في أنحاء أوروبا وآسيا لكن الأسعار لن تنهار لأن بوسع أوبك+ تعديل مستويات إنتاجها بسهولة".

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