هزة أرضية شمال شرق قضاء كلار في السليمانية

2021/12/23 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة النقل عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية، هذا اليوم ، شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.وبحسب تقرير صادر عنها" فإن قوتها بلغت (3،6) درجة حيث تبعد (25)كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".ودعت الهيئة المواطنين اإلى" أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي"./انتهى7

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