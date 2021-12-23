2021/12/23 | 09:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الناصرية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون الناصرية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).