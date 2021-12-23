2021/12/23 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل أنّ عدد سكانها المسيحيّين يتزايد، بعد أيّام على تصريحات للكنيسة الأنغليكانيّة عن "محاولة منسّقة" تستهدفها من جانب "مجموعات متطرّفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد سكان إسرائيل المسيحيين بنسبة 1,4 بالمئة عن العام الماضي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد سكان إسرائيل المسيحيين بنسبة 1,4 بالمئة عن العام الماضي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).