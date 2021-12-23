2021/12/23 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب استقالته.

وقال الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب استقالتي من منصب محافظ ذي قار".

وقدم محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "المحافظ احمد غني الخفاجي أقدم على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وتابع البيان: "اذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فأنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وأشار البيان إلى أن "المحافظ سيعقد مؤتمراً صحفياً الخميس لبيان اسباب وتفاصيل الاستقالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: الكاظمي وافق على طلب استقالتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: الكاظمي وافق على طلب استقالتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).