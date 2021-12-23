حرب: المحكمة الاتحادية اقرت بدستورية حل البرلمان

2021/12/23 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، اليوم الخميس، حسم الدعوى بشأن قرار حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا.وقال حرب في إيضاح، “لا عودة إلى مجلس النواب السابق، وخسر المدعون باسم خشان ونقابة المحامين وبعض النواب السابقين الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا التي طالبوا فيها بإلغاء قرار حل مجلس النواب”.وأضاف حرب، […]

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