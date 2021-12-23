2021/12/23 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الخميس، اسباب تقديم استقاله الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعزا الخفاجي في تصريح لـNRT عربية، (23 كانون الاول 2021)، أسباب استقالته الى انه "وعد سابق تعهد به بعدم سقوط قطرة دم اثناء وجوده في المنصب"، مضيفا أن "ما حصل يوم امس من سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين، دفعني الى تقديم استقالتي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف، ان "الكاظمي وافق على طلب استقالتي، وسابقى متابعا لملف التحقيق في كشف قتلة المتظاهرين الذين سقطوا يوم امس، وذلك مع اصدقائي واخوتي في المحافظة والجهات المسؤولة الاخرى، رغم تقديمي الاستقالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يكشف عبر NRT اسباب استقالته) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يكشف عبر NRT اسباب استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).