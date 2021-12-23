مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

2021/12/23 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير البترول المصري، طارق الملا،

إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة

النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ

الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط

العربي.

وأكد الملا وجود "مراسلات طيبة" مع

واشنطن في هذا ال

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