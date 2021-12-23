وفد سياسي وأمني في طهران.. هذه أجندته

2021/12/23 | 10:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد العراقي سيبحث عدة ملفات داخلية مع الإيرانيين، أبرزها تأكيد ضرورة استمرار جهود التهدئة، وأهمية منع أي تصعيد.

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