الليرة التركية.. ما سبب عدم استقرارها؟

2021/12/23 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الليرة التركية فترة من التذبذب والتقلب بأسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي تجاوز الـ18 ليرة للدولار خلال التداولات في الأيام القليلة الماضية قبل أن يعود السعر ليحوم حول حاجز الـ12 ليرة للدولار، الاثنين.

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