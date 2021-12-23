محافظ ذي قار يعلن موافقة الكاظمي على طلب الاستقالة

2021/12/23 | 10:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الخميسن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب استقالته.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الخفاجي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطف الكاظمي وافق على طلب استقالته.

وقدّم محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلن عن مؤتمر صحفي لكشف مسببات إقدامه على هذا القرار.





وجاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس (23 كانون الأول 2021)، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وأضاف "وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وتابع "سيعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً الخميس لبيان اسباب وتفاصيل الاستقالة".

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