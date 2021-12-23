تعرف على أسعار صرف الدولار في عموم العراق

2021/12/23 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار ارتفعت بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، بعد انخفاضها يوم أمس، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

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