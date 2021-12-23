الكاظمي يوافق على طلب أستقالة الخفاجي من منصب محافظ ذي قار

2021/12/23 | 10:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب استقالته.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية/واع/ عن الخفاجي قوله:" ى الكاظمي وافق على طلب استقالتي من منصب محافظ ذي قار".وكان محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أعلن في وقت سابق عن تقديم استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة"./انتهى7

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