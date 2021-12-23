التربية تطمئن المحاضرين: رواتبكم ستصرف حتى مع انتهاء السنة المالية

2021/12/23 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن كتاب أُرسِل من المالية يتعلق بتعديل رواتب المحاضرين.وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “رواتب المحاضرين ستستمر […]

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