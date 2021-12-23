2021/12/23 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أن الوزارة بذلت الجهود كافة، ونجحت في خلق نظام مروري متوازن ، فضلاً عن اختيار ضباط أكفاء ذوي مهنية عالية وخبرة طويلة في هذا المجال.وذكرت مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: نجحنا في خلق نظام مروري متوازن المركز الخبري الوطني.

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