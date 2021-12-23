كوريا الجنوبية تفرج عن احتياطاتها من النفط من أجل استقرار الأسعار

2021/12/23 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها قررت الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطاتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم.

ويأتي هذا بموجب قرار البلاد للمشاركة في خطة الدول الحليفة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الحكومة أن الكمية التي سيتم الإفراج عنها هو 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وتكون هذه الكمية مستوى مماثلة لما أفرجت الحكومة عنه من احتياطيات النفط في السابق، عندما أفرجت عن 3.46 مليون برميل أي حوالي 4% من إجمالي احتياطيات النفط في أزمة ليبيا في عام 2011.

وأشارت الحكومة الى إن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.

وذكرت الحكومة بشأن الإفراج المشترك عن احتياطيات النفط أن هذه الخطوة لها معنى كبير نظرا لأن الحلفاء بما فيها الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وغيرها، وافقت على الحاجة إلى التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط وعملت الدول الرئيسية المستهلكة للنفط في العالم معا بهدف خفض سعره في الأسواق.

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