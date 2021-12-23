أمانة مجلس الوزراء تعلن عطلة عيد الميلاد في العراق

2021/12/23 | 10:49 - المصدر: وكالة ناس

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عاجل/ تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيحوجه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين، المُنعقدة في 21/12/2021.تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، 26/12/2021، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (ع).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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