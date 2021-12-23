2021/12/23 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ عائلة من موت محقق أثر حريق اندلع داخل منزلها ببغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ عائلة من حريق اندلع داخل منزلها في بغداد المركز الخبري الوطني.

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