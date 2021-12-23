2021/12/23 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد العشرات من المتظاهرين في قضاء الفهود التابع إلى محافظة ذي قار، اليوم الخميس، إغلاق مبنى القائممقامية للمطالبة بإقالة القائممقام على خلفية تراجع الواقع الخدمي.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن المحتجين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يغلقون مبنى قائمقامية الفهود احتجاجاً على تردي الخدمات المركز الخبري الوطني.

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