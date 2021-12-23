التربية تكشف مضمون كتاب ارسل الى المالية بشأن رواتب المحاضرين

2021/12/23 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، الخميس، عن ارسال كتاب من وزارة المالية يتعلق بتعديل رواتب المحاضرين.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT عربية، (23 كانون الاول 2021)، إن "رواتب المحاضرين ستستمر من دون توقف حتى مع انتهاء السنة المالية".

وأضاف، ان "كتاباً ورد إلينا من وزارة المالية يتضمن طلب إرسال رواتب المحاضرين مع احتساب فروقات الرواتب باحتساب الشهادات ليتم تضمينها في الموازنة العامة للعام 2022".

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الـ23 من تشرين الثاني الماضي، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، المذكورين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدل بالقرار (337 لسنة 2019)، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022.

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