تعطيل الدوام الرسمي في العراق

2021/12/23 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في

عموم البلاد بمناسبة عيد ميلاد السيد

المسيح.

وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه

بتعطيل ال

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