2021/12/23 | 11:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت محافظة كربلاء المقدسة الاجتماع
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التأسيسي لنقابة السياحيين
العراقية/فرع كربلاء برئاسة الاستاذ
علي عبد الله الموسوي المخول بإدارة فرع
النقابة حسب الامر النقابي حسب الأمر
النقابي رقم (٢٨) بتاريخ 12/1
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر تاسيسي لنقابة السياحيين العراقية/فرع كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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