مؤتمر تاسيسي لنقابة السياحيين العراقية/فرع كربلاء

2021/12/23 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة الاجتماع

التأسيسي لنقابة السياحيين

العراقية/فرع كربلاء برئاسة الاستاذ

علي عبد الله الموسوي المخول بإدارة فرع

النقابة حسب الامر النقابي حسب الأمر

النقابي رقم (٢٨) بتاريخ 12/1

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