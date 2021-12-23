2021/12/23 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على مهرب لمواطنين يحاولون الخروج من البلاد بصورة غير رسمية.وقال بيان للشرطة الاتحادية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء الخامس عشر في عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعملية استخباراتية..



اعتقال “معالج” جرحى “داعش” وأربعة من معاونية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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