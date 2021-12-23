التربية: رواتب المحاضرين ستستمر حتى نهاية السنة المالية

2021/12/23 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الـ23 من تشرين الثاني الماضي، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية.

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