العصا الغليظة / موضوعات عن منهجية الإمبريالية الأمريكية في أمريكا اللاتينية الأمس واليوم ب - رشيد غويلب

2021/12/23 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: انغار سولتي ترجمة: رشيد غويلبالنص التالي هو في الأصل محاضرة ألقاها إنغار سولتي في مؤتمر نظمته مجموعة التضامن مع كوبا في قيادة الحزب الشيوعي الألماني في 23 تشرين الأول 2021.1عندما نتحدث عن سياسات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الواقع تحت هيمنتها، ازاء أمريكا اللاتينية، علينا أن نتحدث عن ماهية الإمبريالية وما هو ليس إمبريالية.



فما هي الإمبريالية؟ لطالما تم اشباع الإمبري ......





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