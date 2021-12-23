حظر التجمعات وإلغاء الأنشطة.. دول أوروبية تفرض إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الإصابات بمتحوّر

2021/12/23 | 11:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت هيمنة سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا عددا من الدول الأوروبية إلى فرض قيود أكثر صرامة، تشمل إغلاق المدارس في البرتغال اعتبارًا من 26 ديسمبر/كانون الأوّل، وتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام وما فوق في فرنسا.

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