الخلية تعلن اعتقال موظف في وزارة الصحة بتهمة ’معالجة إرهابيين’

2021/12/23 | 11:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال موظف يعمل في وزارة الصحة بتهمة معالجة "إرهابيين" في كركوك.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2021)، إنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها إلقاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأوضحت أنه "من خلال التعمق بالتحقيق معهم اعترف الارهابي الأول قيامة بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالادوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفتة بوزارة الصحة فضلا عن تقديم الداعم الوجستي لهم".

وأضافت الخلية أن "باقي الارهابيين الملقى القبض عليهم يعملون ضمن صفوف داعش بمايسمى قاطع كركوك وذلك قدموا الدعم اللوجستي لعصابات داعش الارهابي واشتركوا ايضا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأكد بيان الخلية "تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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