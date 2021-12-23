انتقادات للاتحاد العماني لكرة القدم بعد وفاة لاعب في الدوري

2021/12/23 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عمانيون اتحاد كرة القدم في بلادهم عقب وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي، الأربعاء، أثناء حركات الإحماء قبيل مباراة فريقه مع السويق بالدوري المحلي.

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